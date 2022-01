Interviu neconvențional: Poveste de Ferentari Eu vreau sa va spun ca este un scriitor de forta. Ca, la el, cuvantul atinge octavele potrivite, pentru a obtine o muzicalitate desavarsita. Condeiu-i taie frontal fila alba, aruncand pentru eternitate povesti mirifice. Vreau sa va spun ca are vana. Si verb. Si nerv. Si bazdaci, in scris. Injghebeaza din nimic teme fabuloase de viata. Stie, pesemne prin faptul ca e baiat de Ferentari – acest Harlem al Bucurestiului – unde e linia aia subtire, atat de subtire, dintre vis si realitate. Eu vreau sa va spun ca scriitura lui face senzatie printre cititoarele pasionate de pe net, si nu doar, ca a castigat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

