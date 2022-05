Andreea Prisacariu qualifies for quarterfinals of W60 Prague Tournament 2022

Romanian tennis player Andreea Prisacariu has qualified, on Wednesday, for the quarterfinals of the 60,000-dollar W60 Prague Tournament 2022, after disposing of Serbian player Natalija Stevanovic, 7-5, 6-3.