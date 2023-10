Stiri pe aceeasi tema

- Casa Fantasy, marca a FILIT, la Biblioteca Județeana „Gh. Asachi”. Ziua I, intalnire cu Doina Roman: literatura Fantasy, „fiica a literaturii pure”. In ziua de miercuri, 18 octombrie a.c, incepand cu ora 16, in incinta Filialei „Ion Creanga” (Casa de Cultura a Sindicatelor) a Bibliotecii Județene „Gh.…

- La Iași continua evenimentele asociate Festivalului Internațional de Literatura și Traduceri. Ca de obicei, capul de afiș este reprezentat de Serile Filit. Invitatul special de diseara, este Burhan Sonmez, romancier turc, a carui opera literara a fost tradusa in mai multe limbi straine. In cadrul Festivalului…

- In cadrul Festivalului Internațional de Literatura și Traducere de la Iași, la Casa Muzeelor, s-a desfașurat, astazi, dezbaterea cu tema, journalism in zone de conflict. Invitat, Ilie Pintea de la Radio Romania Actualitați. Discuția a fost moderata de colegul nostru Lucian Balanuța. In public s-au aflat…

- La Iaș, se desfașoara cea de-a XI-a editie a Festivalului International de Literatura si Traducere – FILIT, eveniment care intrunește invitați din 25 de țari. Manifestarea este organizata de Muzeul Național al Literaturii Romane Iași. Institutul Francez din Romania organizeaza 3 evenimente in cadrul…

- La Iași incepe miercuri cea de-a XI-a editie a Festivalului International de Literatura si Traducere – FILIT, eveniment care intrunește invitați din 25 de țari. Manifestarea este organizata de Muzeul Național al Literaturii Romane Iași. Directorul Muzeului, Lucian Dan Teodorovici, a precizat ca pe langa…

- La una din edițiile trecute ale FILIT, Festivalului Internațional de Literatura si Traducere, de la Iași, am participat la prezentarea carții − Indragostit de Tarkovski. Mic tratat de traire a artei, scrisa de catre profesor Mihai Vacariu. Acesta este primul subiect al ediției de astazi a emisiunii…

- Scriitoare și jurnalista cu origini romanești, Mira Feticu traiește de vreme indelungata in Olanda. Ea a oferit publicului Libertatea acest articol, prin care se adauga vocilor care participa la dezbaterea din lumea culturala pornita de Valeriu Nicolae și la care a raspuns scriitorul Bogdan-Alexandru…

- Importanta construirii a doua sectoare de cale ferata cu ecartament european, care sa conecteze capitala Republicii Moldova cu Romania si, implicit, cu Europa de Vest, prin legatura PFT Ungheni - Iasi - Pascani, a fost sustinuta in cadrul discutiilor pe care le-au avut joi secretarul de stat in Ministerul…