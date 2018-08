Pe 13 ianuarie, la fix un minut dupa miezul noptii, se nastea Andrei-Ioan, fiul Ioanei Maria Moldovean (36) si al lui Marian Gales, care si-au primit astfel cadoul suprem pentru cei 13 ani de relatie impliniti in aprilie. Un 13 cu noroc, am spune, caci in cele sapte luni de cand si-a facut aparitia, Andrei s-a dovedit a fi un copil vesel si linistit, care nu le-a creat nopti albe parintilor. La starea de bine a celui mic au contribuit din plin si bunicii materni, mai ales bunela, venita tocmai din centrul tarii sa dea o mana de ajutor si care n-a lipsit nici de la acest prim shooting din viata…