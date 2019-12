Interviu – Iarna in ochii vedetelor – Edward Sanda: “Imi place sa ajut cu bani si mancare oamenii care stau pe strada si nu au posibilitati.”

Interviu – Iarna in ochii vedetelor – Edward Sanda: “Imi place…

1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Edward Sanda: Pentru mine cea mai frumoasa perioada a anului cred ca este vara, dar si sarbatorile de iarna le primesc cu mare bucurie in suflet alaturi de familie si cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Edward Sanda: In ultimul timp am inceput sa imi fac singur cadouri, dar cel mai frumos cadou a fost primit de la parintii mei cand s-a nascut sora mea. 3. Dar cel mai apreciat cadou daruit? Edward Sanda: Imi place sa ajut cu bani si mancare oamenii care stau pe strada si nu au posibilitati. Chiar de curand am…