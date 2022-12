„Am in memorie și acum, dupa atația ani, aproape 80, un moment: toți copiii ne-am vazut mamele dezbracate și rase in cap”, spune Lidia Maksymowicz. Lidia Maksymowicz avea numai 3 ani cand naziștii au deportat-o cu familia la Auschwitz, pentru ca ar fi sprijinit rezistența din Belarus. Ea și-a regasit mama la 17 ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Locul unde au murit 1 milion de oameni Unul dintre cei 500 de supraviețuitori copii de la Auschwitz-Birkenau, Lidia Maksymowicz a trait o perioada cu mama și bunicii intr-un sat din Belarusul aflat sub ocupația Germaniei conduse…