- De exemplu Radu Ispas a terminat Sociologia, dar lucreaza ca șofer pe un camion. Un alt coleg din firma, George, a facut Agronomia. Dar nu sunt singurii care lucreaza in cu totul alte domenii decat s-au pregatit. Ce nu știu cei doi e ca Romania este țara cu cea mai ridicata rata a nepotrivirii jobului...…

- “Am cerut acest lucru din partea ANRE si a Ministerului Energiei, iar aici sa stiti o chestiune pe care o spun si o spun in deplina cunostinta de cauza si cu durere, nu o spun deloc fericit: atata timp cat statul roman, in toata componenta sa, nu reuseste sa faca lumina in aceasta chestiune, mi se pare…

- EMS FHP SYSTEMS, cu sediul in Turda a finalizat cu succes implementarea proiectului ”Stagii de practica in domeniul construcțiilor pentru 185 de elevi in regiunea Nord-vest”, Cod SMIS 133019 prin intermediul caruia a contribuit la crearea și dezvoltarea primei ”Școli de aplicatori in domeniul pardoselilor…

- Progresele inregistrate de Romania in domeniul judiciar trebuie "recunoscute", a afirmat, marti, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care a adaugat ca judecatorii si procurorii romani "nu sunt cu nimic mai prejos" decat colegii lor europeni, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Industria de construcții face parte dintr-un sector economic prioritar, de importanța naționala pentru economia romaneasca in urmatorii 10 ani. In contextul crizei de personal calificat in domeniul construcțiilor, pe 5 iulie 2022, reprezentanții autoritaților publice centrale impreuna cu companii relevante…

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o…

- In discursul sustinut vineri, 1 iulie, la receptia organizata de Ambasada SUA in Romania cu prilejul Zilei Independentei Statelor Unite, Nicolae Ciuca a salutat decizia autoritatilor americane de a suplimenta prezenta trupelor militare, in tara noastra , cu inca 5.000 de soldați, relateaza agenția News.ro…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC si Patronatul Societatilor din Constructii PSC a organizat luni, 27 iunie, a. c, conferinta "Prezent si viitor in constructii", informeaza sef lucrari dr. ing. Cosmin Filip, decanul Facultatii de Constructii a UOC citat de Biroul de Presa al Universitatii Ovidius…