Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Bulat, o tanara de 26 de ani, care traieste de mai multi ani in Anglia este primul consilier judetean romano-britanic laburist. Romanca s-a clasat pe primul loc la alegeri, dupa ce a obtinut 41.77% din voturi, in circumscriptia Abbey din orasul Cambridge.

