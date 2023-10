Saptamana viitoare incepe cu interventii programate de Aquatim in mai multe localitati din judetul Timis. In zilele urmatoare sunt programte spalari ale rețelelor de distribuție intre orele 9-14. Astfel, presiunea va fi scazuta in acest interval orar dupa urmatorul program: pe 23 octombrie, in Tormac; pe 24 octombrie, in Șipet și Honorici; pe 25 octombrie, […] Articolul Interventii anuntate de Aquatim in prima parte a saptamanii viitoare. In ce localitati se va intrerupe apa sau presiunea va fi scazuta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .