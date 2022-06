Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii brasoveni au intervenit in cursul noptii de sambata spre duminica pentru a ajuta patru turisti sa coboare din Masivul Piatra Craiului. Potrivit jandarmilor, este vorba despre trei adulti si un adolescent de 17 ani, care erau obositi, deshidratati si nu erau pregatiti pentru coborarea pe timp…

- Jandarmii maramureșeni in mijlocul cetatenilor și in acest sfarșit de saptamana Jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine publica la manifestarile cultural-artistice, religioase și sportive organizate in acest sfarșit de saptamana astfel: Astazi, in localitatea Baița de sub Codru, se desfașoara…

- Jandarmii argeseni au intervenit joi seara in sprijinul unei familii de ucraineni, care a ramas blocata cu masina pe un drum forestier din comuna Salatrucu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Și in acest sfarsit de saptamana, jandarmii din cadrul posturilor montane de la Borșa, Cavnic, Șuior, Valea Vaserului și Țibleș sunt prezenți in zona stațiunilor montane și pe treseele turistice adiacente. Activitatea jandarmilor consta in informarea turistilor cu privire la principalele aspecte de…

- Marian Hoteneanu, de 34 de ani, din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, are nevoie de ajutorul nostru In mediul online, Corpul National Al Politistilor Constanta a postat un mesaj prin intermediul caruia a prezentat situatia lui Marian Hoteneanu.…

- Jandarmii din cadrul Unitatii Speciale 72 Jandarmi Protectie Institutionala "Anghel Saligny" Cernavoda si Inspectoratului de Jandarmi Judetean IJJ "Mihail Kogalniceanu" Constanta au incheiat aceasta saptamana cu o actiune umanitara comuna. Astfel, conform IJJ Constanta, actiunea a avut ca scop oferirea…

- Politistii din Jibou, impreuna cu colegii lor de la sectiile de politie Sanmihaiu Almașului, Jibou, Ileanda si Hida, au desfasurat o actiune pentru pentru prevenirea si combaterea abaterilor la regimul rutier, pe linie de investigații criminale, pentru combaterea faptelor antisociale din segmentul stradal…