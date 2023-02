Intervenție de urgență a pompierilor după ce o femeie și-a prins piciorul într-un utilaj agricol Intervenție de urgența a pompierilor militari dupa ce o femeie și-a prins piciorul intr-o motosapa in timp ce lucra in gradina, in localitatea aradeana Sebiș. „Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:15, in orașul Sebiș, cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SAJ pentru salvarea unei persoane […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor dupa ce o femeie și-a prins piciorul intr-un utilaj agricol a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

