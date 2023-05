Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi a emisiunii noastre, poposim in incinta Muzeului Memorial „George Enescu” din Dorohoi, de pe strada George Enescu, nr. 81, iar cea care ne ofera amanunte despre acest punct muzeal, cu accent pe dragostea pentru folclor a marelui nostru compozitor, este muzeograf Lidia Alexie. Un…

- O interpreta a trecut prin momente de coșmar dupa ce au intrat hoții pentru ea in casa. Laura Haidau și soțul ei au prins o femeie in sufrageria lor și au chemat poliția, in urma celor intamplate.

- O celebra cantareața de muzica populara din Romania parea ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul, care ii este și partener de scena. Vestea divorțului, dupa aproape doua decenii petrecute impreuna, a luat pe toata lumea prin surprindere.

- Augustina Dogo a facut show la Chefi la cuțite! Concurenta le-a cantat juraților dupa ce a aflat daca le-a placut sau nu rețeta pregatita de ea. Tanara este din Republica Moldova și este interpeta de muzica populara.

- In 2013, soțul Mioarei Velicu s-a stins din viața, iar artista a ramas cu o mare durere in suflet. Interpreta de muzica populara i-a organizat parastasul barbatului pe 1 aprilie, ziua in care a murit. Tot in aceasta saptamana, se implinește un an de cand a murit fratele artistei.

- Saveta Bogdan are planuri mari pentru urmatoarea perioada. Aceasta va pleca la fiica ei, in America, dar nu il va lua și e iubitul ei. Interpreta i-a transmis partenerului și un mesaj important.

- A murit faimosul interpret de muzica populara banateana Tiberiu Ceia. Acesta avea 82 de ani, iar trecerea sa in nefiinta a avut loc miercuri seara, anunta TVR. „Colegul nostru Tiberiu Ceia ne-a parasit in urma cu cateva minute. Tristețea de a fi pierdut un om și un artist excepțional nu va umbri bucuria…

- Irina Loghin a revenit pe scena in forța, la o luna și jumatate dupa operația suferita la coloana. Regina muzicii populare romanești a filmat, aseara, pentru emisiunea „Tezaur folcloric”, care va fi difuzata, de TVR, de Paște. Gheorghe Turda ne-a facut cateva dezvaluiri, in exclusivitate pentru Playtech…