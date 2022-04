Tinerii studenți sau absolvenți de facultate se pot inscrie, pana pe 10 mai, la programul de internship organizat și-n acest an de Guvern. In cadrul programului de internship din acest an, aflat la a IX-a ediție, sunt disponibile nu mai puțin de 150 de locuri. Dupa cum apare intr-un comunicat recent al Guvernului, in aceasta saptamana s-a dat startul inscrierilor pentru Programul oficial de Internship, etapa ce se va incheia in data de 10 mai. Prin intermediul Programului oficial de Internship din acest an, 150 de studenți și tineri absolvenți au posibilitatea de a participa, timp de doua luni,…