Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescris, relateaza Agerpres. Instanta a respins miercuri apelurile declarate in acest dosar si […]