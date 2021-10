Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul vamal din Republica Moldova a anuntat marti deschiderea unei anchete in cazul contrabandei cu tigari in valoare de 2 milioane de euro, dosar in care sunt vizati atat cetateni moldoveni, cat si politisti si vamesi romani, intr-o reactie la informatii aparute in mass-media din Romania cu privire…

- Deputatul PAS Oleg Canațui raspunde acuzațiilor lui Vasile Bolea, precum ca ar fi implicat i contrabanda cu țigari la frontiera moldo-romana. Acesta spune ca „pina in prezent” nu dispune de un pașaport diplomatic, respectiv „informația ca l-ar fi folosit pentru a trece vama este un fals”. Potrivit lui,…

- „Aveam de facut numiri pentu procurorul-șef de la DIICOT, adjuncți șefi de secții. DIICOT se slabește daca aceste interimate continua pe perioade lungi. In august am luat decizia demararii procedurilor de selecții, chiar ma gandeam daca apuc sa duc la bun sfarșit acest proces, pentru ca aveam semnale.…

- Ministerul Justiției a publicat miercuri noapte lista cu procurorii inscriși in cursa pentru ocupare unor posturi de conducere din DIICOT, DNA și Parchetul General. Concursul a fost organizat de ministrul Justiției, Stelian Ion in luna august și urma sa se incheie in 15 septembrie, cu propunerile finale,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, joi, ca a primit semnale cum ca "nu este in regula" ca el sa coordoneze procedura de selectare a candidatilor pentru aceste functii de procuror de rang inalt, ci ar trebui facuta de altcineva, "pentru a avea un deznodamant dinainte stiut". "Am…

- In urma cu doi ani, oamenii legii au descoperit țigari de contrabanda in valoare de 800.000 de euro in trei microbuze, in curtea unei firme de pe Calea 6 Vanatori. A cui era marfa? A cui era depozitul? Cine era proprietarul țigarilor? Intrebari la care s-au gasit raspunsuri dupa doi ani.

- O noua lovitura in dosarul gruparii de contrabandiști cu țigari condusa de aradeanul Cosmin Mladin – Curtea de Apel București a decis, aseara, arestarea mai multor inculpați care, in prima instanța, a fost lasați in libertate sub control judiciar sau chiar fara nicio masura preventiva. Din cei 15 inculpați…