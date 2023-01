Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Carei, județul Satu Mare, judecat pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate, persoana care a și murit ulterior, a fost condamnat la șase luni de inchisoare cu suspendare. In septembrie 2019, poliția a intrat in alerta dupa ce cadavrul unui barbat a fost gasit, cu…

- Magistrații Tribunalului Salaj l-au condamnat pe Calin Florin Pop, tanarul din Mineu care, anul trecut, a fugit de echipajele de poliție pentru ca era baut, nu avea permis de conducere valabil și conducea o mașina cu numere false de inmatriculare, dar și pentru tentativa de omor, la aproape 13 ani de…

- Cainele din curte l-a adus pe un iesean din Cozmesti in pragul inchisorii. A contribuit la aceasta si artagul omului, ca si alcoolul baut de-a lungul zilei. Incidentul a avut loc in iulie 2018, cand Cristinel V. a plecat de acasa calare, pentru a-si duce calul la pascut. In drum, a trecut pe langa…

- Prin sentința Judecatoriei Balți, sediul Falești, din 27 decembrie 2022, un barbat in varsta de 44 de ani, originar din raionul Falești, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 11 ani și 6 luni, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru comiterea infracțiunii de omor din interes…

- Un barbat de 43 de ani, originar din raionul Glodeni, invinuit de trafic de droguri in proporții deosebit de mari a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de pușcarie. Pedeapsa urmeaza a fi executata in penitenciar de tip inchis.

- Fostul primar al orasului Nisporeni din partea Partidului Democrat, Ion Gangan, cunoscut drept un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, condamnat la 10 ani cu executare pentru escrocherie in proportii deosebit de mari, a fost eliberat dupa 6 luni detenție, chiar din sala de judecata. Curtea de Apel a…

- Magistratii Judecatoriei iesene au fost chemati sa solutioneze conflictul dintre doi detinuti ai Penitenciarului. Unul dintre ei fusese agresat de celalalt, cazul transformandu-se intr-un dosar penal. Silviu Motoc si Gabi M. erau detinuti in celule invecinate, primul ispasind o condamnare pentru tentativa…

- Fostul iubit al Otiliei Bruma - „Bilionera” primește lovitura dupa lovitura: dupa ce judecatorii i-au pus sechestru pe casa și i-au respins cererea de a executa pedeapsa in regim semideschis, conducerea ANP a decis sa-l arunce intr-o pușcarie situata la 120 de kilometri de Capitala.