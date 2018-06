Stiri pe aceeasi tema

- Procurori ai Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților (in prezent arestati in alta cauza):- ANGHEL SANDU, sub aspectul savarsirii tentativei…

- Perchezitiile au fost efectuate in baza mandatelor emise de Judecatoria Botosani. "In urma activitatilor efectuate au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe mijloace materiale de proba (telefoane mobile, cartele SIM) care intereseaza cauza. Politistii continua…

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a spus sambata, despre verificarile facute la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau in legatura cu testele cu poligraful, ca intre timp a fost constituit un dosar penal si ca "tot materialul" va fi trimis Parchetului General. La sfarsitul lunii trecute, IGPR…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Bordea Petrica, in varsta de 45 de ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Agresiunea a avut loc in 18 februarie pe raza localitații Cilnic. Polițiștii au fost anunțați la momentul…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati l-a trimis in judecata pe un tanar de 26 de ani, autorul unei crime infioratoare comise in cladirea dezafectata a unui fost oficiu postal din Galati, primul termen de judecata al procesului fiind stabilit pe 26 aprilie 2018.

- Cantaretul The Weeknd a dat in judecata o persoana care incearca sa inregistreze ca marca termenul „Starboy” – titlul unui album si al unui single pe care le-a lansat in 2016 artistul, potrivit NEWS.RO.Citeste si: ULTIMA ORA: Stefan Banica, OPERAT de urgenta! Ultimele detalii despre starea…

- Un medic iesean a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, in acelasi dosar, instrumentat de Directia Generala Anticoruptie (DGA), fiind deferiti justitiei si cinci pacienti, sub acuzatia de dare de mita. Potrivit unui comunicat al DGA transmis, luni, AGERPRES,…