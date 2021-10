Stiri pe aceeasi tema

- A inceput renovarea cladirii Furnica de pe strada Gheorghe Doja nr. 9 din Targu Mureș, a anunțat joi, 14 octombrie, primarul Soos Zoltan. "Prima faza a lucrarilor include restaurarea balconului din fața și a intrarii, apoi va urma construirea unei cai de acces pentru persoanele cu handicap. Mai multe…

- Doua spectacole de teatru din Mureș au fost anulate din cauza actorilor nevaccinați, aceștia neavand voie sa intre in instituții. Astfel, compania "Liviu Rebreanu" a Teatrului National din Targu Mures a anuntat, ieri, anularea a doua spectacole dupa ce unii actori au ales sa nu se vaccineze impotriva…

- O noua gradinita si 50 de locuinte sociale vor fi construite, din fonduri europene, in cartierul Orko din Sfantu Gheorghe, contractele de finantare fiind semnate joi de conducerea Primariei si cea a Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru. Autoritatile locale au precizat ca proiectele, in valoare…

- Proiectul "Puternice impreuna, femei pentru femei" inițiat de Junior Chamber Internațional (JCI) Targu-Mureș in colaborare cu Centrul de zi "Casa Dragostei și a Milei" a ajuns la a treia ediție. Organizatorii iși propun sa aduca și anul acesta un zambet și o imbrațișare calda acelor femei carora viața…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 30 septembrie, intr-o ședința ordinara de lucru, demararea unei proceduri, in vederea atribuirii contractului de achiziție publica, pentru activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut, un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Mureș. In urma activitaților specifice desfașurate, la data de…

- Avocatul Ciprian Dobre a caștigat sambata, 7 august, alegerile interne pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL) Mureș. Conferința județeana de alegeri s-a desfașurat in incinta Teatrului Național din Targu Mureș, pe o durata de aproximativ 10 ore, și a avut de toate: invitați…

- O cladire noua de 24.000 de metri patrați va fi construita ca o extensie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu-Mureș, cea mai mare investiție din domeniul medical public din ultimii 40 de ani. Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a fost adoptata de Guvern la finele lunii…