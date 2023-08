Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj realizat in randul a 249 de directori seniori responsabili pentru gestionarea riscurilor din organizatii releva cele mai importante 5 riscuri identificate in al doilea trimestru al anului 2023 Disponibilitatea pe scara larga a inteligentei artificiale (IA) generative, cum ar fi ChatGPT de…

- Microsoft va furniza tehnologie de inteligența artificiala guvernului japonez, dupa ce va imbunatați puterea de procesare a centrelor sale de date. Guvernul japonez va testa tehnologia dezvoltata de OpenAI, o companie achiziționata de catre Microsoft, pentru diverse sarcini, cum ar fi pregatirea proceselor-verbale…

- Apple lucreaza la aplicații de inteligența artificiala (AI) similare cu ChatGPT de la OpenAI și Bard de la Google, a relatat miercuri Bloomberg News, ceea ce a dus la o creștere a acțiunilor sale cu pana la 2%, la un nivel record, scrie Reuters. Producatorul iPhone și-a construit propriul cadru, cunoscut…

- Cu discuțiile despre integrarea inteligenței artificiale și a industriei criptomonedei concentrandu-se mai ales asupra modului in care AI poate ajuta industria cripto in combaterea inșelatoriilor, experții nu reușesc sa acorde atenție faptului ca ar putea avea efectul complet opus. De fapt, Meta a avertizat…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) avanseaza rapid. Sectorul a obținut peste 1 miliard de dolari de finanțare din capital de risc in primele patru luni ale acestui an, platformele de AI generativ fiind deja utilizate in diverse domenii, de la periuțe de dinți pana la drone sau dezvoltarea…

- Cei doi giganti tehnologici se intrec pentru a-si moderniza motoarele de cautare cu inteligenta artificiala care poate produce raspunsuri scrise la interogari deschise. Acest proces va schimba modul in care agentii de publicitate ajung la consumatori prin reclame pe rezultatele cautarii, o piata despre…

- Nvidia a anuntat luni ca dezvolta cel mai puternic supercomputer cu inteligenta artificiala (AI) din Israel, pentru a satisface cererea crescanda a clientilor pentru aplicatii AI, transmite Reuters. Nvidia, cea mai valoroasa companie producatoare de cipuri listata la bursa, a declarat ca sistemul bazat…

- CEO-ul OpenAI, Sam Altman, iși va uni forțele cu conducerea unor companii precum Microsoft și Google, saptamana aceasta, ca o intalnire secreta a elitei de afaceri și politice, care incepe la Lisabona, Portugalia. Inteligența artificiala va fi in fruntea agendei, deoarece șeful ChatGPT se va intalni…