Stiri pe aceeasi tema

- Nadine, un robot social dotat cu inteligenta artificiala (AI), capabil de gesturi si expresii umanoide, ar putea in viitor contribui la ingrijirea persoanelor bolnave si varstnice, sustine profesoara care a ajutat la inventarea sa, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Nadia Magnenat Thalmann,…

- Aproximativ 73% dintr-un numar de 10.000 de persoane din mai multe parti ale lumii - Statele Unite, Europa si unele tari din Asia - au incredere in continuturi create de catre inteligenta artificiala (AI), arata un sondaj realizat de Capgemini Research Institute.AI continua sa bulberseze obiceiurile…

- AI continua sa bulberseze obiceiurile de zi cu zi si devine tot mai indispensabila navigatorilor pe Internet. O majoritate a utilizatorilor AI (51%) sunt la curent cu noutatile si tendintele cu privire la aceasta tehnologie. Ei au explorat aceste instrumente in scopuri creative – de exemplu in generarea…

- Un nou studiu revoluționar, desfașurat recent in SUA, dezvaluie ca inteligența artificiala a invins oamenii intr-un domeniu surprinzator. Cercetatorii de la Universitatea din California au creat un set de 195 de intrebari lasate de pacienți pentru medici pe forumul Reddit, și atat medicii, cat și inteligența…

- In același timp, profesorii vor lua masuri suplimentare pentru evaluarea studenților. Vor crește timpul alocat pentru evaluarile orale sau vor gasi modalitați prin care sa verifice care dintre lucrari au fost realizate cu ajutorul aplicațiilor care folosesc inteligența artificiala.Universitatea impune…

- Dr. Marius Stan, profesor la doua universitați de prestigiu din SUA, inginer fizician și cercetator roman, le-a vorbit studenților și profesorilor de la Universitatea din Pitești, in ultima zi din mai, despre un subiect de actualitate: rolul calculatoarelor și al inteligenței artificiale in știința,…

- Oamenii s-au intrebat cum ar face fața un AI, spre exemplu, provocarii, comparativ cu majoritatea medicilor umani. Aceasta intrebare a stimulat un studiu recent care a avut loc la Universitatea din California și a testat capacitatea de raspuns empatic a medicilor și a chatbot-ului AI, ChatGPT, examinand…

- Inteligența artificiala este in plina ascensiune, iar impactul noilor tehnologii va crește, inclusiv in lumea finanțelor. „IA joaca deja un rol in toate domeniile, de la economii la planificarea pensionarii, de la buget la scoruri de credit, de la asigurari la tranzacționare”, a declarat pentru CNBC…