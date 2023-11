Înțelegeri între producătorii de unt, zahăr și ulei. Cresc prețul nejustificat. Consiliul Concurenței intervine Consiliul Concurenței a demarat o ancheta in urma suspiciunii ca producatorii de unt, zahar și ulei s-au ințeles in privința creșterii nejustificate a prețurilor. Trei investigații pe piața untului, a zaharului și uleiului de floarea soarelui, la firme din aceste domenii, care este posibil sa fi menținut in mod nejustificat ridicat prețul produselor, efectueaza Consiliul Concurenței in aceasta perioada, la Brașov. Vicepreședintele Virgil Pascu și alți reprezentanți ai instituției au venit in orașul de la poalele Tampei cu Caravana Culturii Concurenței și au dezvaluit ca aceste controale sunt in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

