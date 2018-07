Înțelegere Trump-Netanyahu. Deţinută turcoaică, eliberată Declarația a fost facuta vineri de un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei eliberarea unui detinut american, relateaza Reuters. Israelul a expulzat-o pe Ebru Ozkan pe 15 iulie, la o saptamana dupa ce aceasta a fost condamnata pentru legaturi cu gruparea islamista palestiniana Hamas - acuzatii respinse de avocatul femeii. Ea a fost arestata in iunie de autoritatile israeliene in timp ce se afla in Israel cu o viza turistica. Cazul ei a provocat indignarea Turciei. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

