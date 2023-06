Negocierile finale vor avea loc in acest weekend, a informat ziarul, directorul general al Intel, Pat Geisinger, si reprezentantii guvernului urmand sa semneze un acord luni, la Berlin. Intel si Ministerul Economiei nu au fost imediat disponibile pentru comentarii in afara orelor de lucru. Fondurile suplimentare urmeaza sa provina dintr-un buget aflat in responsabilitatea ministrului Economiei, care a militat intens pentru subventiile suplimentare in fata rezistentei ministrului de Finante Christian Lindner, potrivit Handelsblatt. Intel, care a anuntat anul trecut ca a ales orasul german Magdeburg…