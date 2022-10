Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a criticat joi, la Antena 3, faptul ca Olanda nu a dat pana acum unda verde aderarii Romaniei la spațiul Schengen deși țara noastra indeplinește de mulți ani toate criteriile tehnice necesare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, miercuri, la Profit News TV, ca din declaratia facute la București de premierul Mark Rutte se ințelege ca Olanda nu va fi ultimul stat care se va opune aderarii Romaniei la Schengen, daca celelalte state sunt de acord, potrivit News.ro. Fii…

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment. Roelof van Ees, ambasadorul in Romania al Tarilor de Jos,…

- La data de 28 septembrie a.c., Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti…

- Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, face, miercuri, 146 de percheziții la suspecți de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier și delapidare. Perchezițiile se fac in București și alte 16 județe,cele mai multe in Suceava…

- Mașinile care produc zgomot peste 95 dB(A) nu vor mai putea circula pe timpul nopții in București, reiese dintr-un proiect de hotarare lansat in dezbatere publica de Primaria Capitalei. Cei care nu respecta prevederile vor fi amendați cu pana la 5.000 de lei. PMB a lansat in dezbatere publica un…

- Un bagaj suspect a fost observat la Direcția de Finanțe Publice Ilfov. Geniștii au intervenit de urgența și in aceste momente verifica pachetul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Este doliu in lumea muzicii romanești! O cunoscuta artista a fost gasita fara suflare in Lacul Morii din Capitala, la scurt timp dupa ce a postat un mesaj de-a dreptul cutremuratir pe Facebook. Apropiații, prietenii, familia, dar și cei care au apreciat-o pentru talentul ei sunt in continuare in stare…