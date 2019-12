Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce tarifele pentru accesul cu telescaunul pe partia de schi ,,Nemira” din Slanic-Moldova, in sezonul 2019 – 2020 și a tarifului de parcare au fost stabilite prin Hotararea nr. 246/22.11.2019 a Consiliului Județean Bacau, Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activitații…

- Directorul CCD Bacau, Gabriel Leahu, și formatorii Oana-Andreea Barbuț și Iuliana-Maria Caraghin au participat in perioada 3.XI.2019-9.XI.2019 la cursul structurat „Reaching, teaching and keeping our learners: Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners” din cadrul…

- Școala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” Bacau a participat la prima mobilitate transnaționala in Istanbul, Turcia, in perioada 10-16 noiembrie 2019. Acțiunea face parte din proiectul Erasmus+ „Bullying-not in my school” ID 2019-1-PT01-KA229-060923-4. Țarile partenere au fost Romania,Turcia, Portugalia,…

- In perioada 17-21 noiembrie 2019 , Colegiul Național de Arta „George Apostu” este gazda partenerilor din cinci țari implicate intr-un proiect Erasmus+: Polonia, Grecia, Spania, Portugalia, Italia. Activitațile au ca tema majora predarea prin intermediul mijloacelor IT și artistice de expresie versus…

- Un pompier aflat in timpul liber, a prevenit duminica dupa-amiza, producerea unui incendiu de proporții la o gospodarie din cartierul Cireșoaia, orașul Slanic Moldova. Plutonierul major Luca Silviu, din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, aflat in timpul liber, se deplasa impreuna cu familia in…

- In incinta Batalionului 151 Infanterie „Razboieni” din Iași a fost sfințita, la mijlocul acestei saptamani, o troița ridicata in memoria eroilor cazuți in teatrul de operații militare din Afganistan. Troița este o cruce sculptata in piatra de artistul plastic Cornel Solomon, din Slanic Moldova. La ceremonia…

- Programul Festivalului National „George Bacovia” a continuat si vineri, 13 septembrie, de la ora 12.00, cu vernisarea unei expozitii de fotografii, organizata in colaborare cu Institutul Polonez din Bucuresti: „De la Solidaritatea la Masa rotunda”, cu prilejul implinirii a 30 de ani de cand au inceput,…

- Fosta centrala termica a hotelului „Venus” din stațiunea Slanic-Moldova a devenit galerie pentru tineri artiști din Islanda și Romania, care expun aici, in cadrul proiectului de rezidența artistica internaționala „In Context”, aflat la ediția cu numarul trei, intitulata „Compost”. Aceștia, impreuna…