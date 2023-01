Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, Secretarul general al NATO, a anunțat la Davos ca discuții privind furnizarea de blindate grele și sisteme moderne de aparare anti-aeriana catre forțele armate ucrainene au loc vineri la Ramstein, in Germania, in cadrul reuniunii Grupului de contact al NATO pentru Ucraina, condus de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca "nu are niciun dubiu" cu privire la victoria Rusiei in Ucraina, pe care o considera "inevitabila", relateaza agentiile de presa internaționale.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denuntat luni, intr-o discutie la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, livrarile in crestere de arme occidentale catre Ucraina, intr-un context in care Marea Britanie se pregateste sa livreze tancuri Kievului, relateaza EFE si AFP. In cursul acestei…

- La aproape un an de la inceputul invadarii ruse a Ucrainei, Serviciul danez de Informații pentru Aparare a dezvaluit care ar putea fi motivul care l-a determinat pe președintele Vladimir Putin sa declanșeze un razboi fara precedent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comitetul Militar al NATO va avea o reuniune pe 18 si 19 ianuarie la Bruxelles pentru a analiza evolutia razboiului pornit in februarie anul trecut de Rusia impotriva Ucrainei si a lua in discutie alte ''chestiuni de importanta strategica'', a anuntat luni Alianta Nord-Atlantica, transmite agentia…

- O vizita fulger, de doar cateva ore, dar cu un impact uriaș asupra Ucrainei, și nu numai. Președintele Volodimir Zelenski a fost primit triumfal in Statele Unite. Ucrainenii nu vor fi niciodata singuri - i-a promis președintele Joe Biden lui Volodimir Zelenski, la Casa Alba.

- "Transa de ajutor de astazi include pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana Patriot, capabil sa doboare rachete de croaziera, rachete balistice cu raza scurta de actiune si avioane la o altitudine net superioara celei la indemana sistemelor de aparare care au fost furnizate pana acum", a declarat…

- Ziua Armatei Romana a fost sarbatorita, marti, la Craiova, cu depunerea onorurilor, o parada de scurta durata si cateva alocutiuni sustinute de autoritati, care nu au ridicat ochii din hartiile pe care acestea erau scrise. In timpul ceremoniei au vorbit generalul Brigazii Multinationale – general Constantin…