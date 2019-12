Întâlnire de gradul 0: ULAL Arad și Compania de Apă Arad. Intalnirea a avut scopul de a informa și de a prezenta nemulțumirile asociațiilor de proprietari și ale cetațenilor care locuiesc in condominii. Cea mai dezbatuta problema a fost cea legata de citirea contoarelor de branșament și facturarea consumurilor de apa in urma implementarii noului regulament aprobat prin Hotararea Nr. 10, din 12/10/2018, de catre „Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Județul Arad”, care, spune Lupșe, „numai la dezvoltare și modernizare nu s-a gandit așa cum prevede Legea nr. 241/2006, actualizata in 2018”. Citirea, la doua luni Odata… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

