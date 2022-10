Întâlnire crucială la Guvern. Ciucă și Ciolacu i-au băgat în ședință pe șefii companiilor din energie Liderii coaliției de guvernare i-au chemat la o intrevedere, la Palatul Victoria, pe reprezentanții companiilor care activeaza pe piața de energie din Romania. La intalnire au fost analizate solutii pentru optimizarea mecanismelor de gestionare a situatiei generate de cresterea preturilor la energie. participantii au subliniat nevoia de a gasi solutii pentru a asigura preturile practicate la consumatorul final la un nivel cat mai accesibil. ”Solutiile necesare pe termen scurt si mediu vizeaza stabilitatea si functionalitatea pietei, precum si o perspectiva corecta a evolutiei in anul 2023, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni seara, la Palatul Victoria, alaturi de lideri ai Coalitiei si de membri ai Guvernului, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie, cu aceasta ocazie, fiind analizate solutii pentru optimizarea mecanismelor de gestionare a situatiei generate…

- ”Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, alaturi de lideri ai Coalitiei si de membri ai Guvernului, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie. Cu aceasta ocazie, au fost analizate solutii pentru optimizarea mecanismelor de gestionare a situatiei generate…

- Premierul si liderii Coalitiei s-au intalnit, luni, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie pentru a cauta solutii pentru ca preturile practicate la consumatorul final sa fie la un nivel cat mai accesibil. "Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, alaturi…

- Alianța pentru Patrie a cerut Guvernului sa abroge Ordonanța de Urgența prin care se pune cruce activitații de minerit din Valea Jiului, iar secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, a precizat ca sesizarea a fost inregistrata și va fi inaintata ministrului Energiei, dar și premierului Nicolae…

- In aceasta luna expira mandatul lui Dumitru Chirița de președinte al ANRE, iar șansele sa mai obțina un nou mandat sunt aproape zero și deja PSD a pregatit un inlocuitor al acestuia. Potrivit informațiilor noastre, cele mai mari șanse pentru șefia Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE…

- Președintele USR, Catalin Drula, a facut un apel la „decența” catre „adevarații lideri ai coaliției”, președintele Iohannis și liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dupa scandalul de plagiat al ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, care „afecteaza imaginea și credibilitatea Guvernului…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost singurul parlamentar care s-a abtinut miercuri, 7 septembrie, de la votul moțiunii simple contra ministrului PNL al Energiei. Intrebat de jurnaliști cum vede semnalul dat de liderul PSD, premierul Nicolae Ciuca a raspuns ca este posibil…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat marți, 23 august, ca formațiunea pe care o conduce va depune o moțiune simpla impotriva ministrului PNl al Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a noii sesiuni parlamentare care incepe in septembrie. Va fi a treia moțiune simpla impotriva lui Virgil Popescu…