- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, miercuri, cu liderii PNL, pentru a discuta despre sansele alegerilor anticipate, au precizat surse liberale pentru Libertatea.Seful statului a mai avut astfel de discutii, cu Guvernul si cu liderii PNL, de la preluarea mandatului de catre liberali. Intalnirea…

- Audierile miniștrilor pentru Cabinetul Orban II. Cițu se mandrește cu “uciderea OUG 114” si cu eliminarea supraaccizei la carburanți. Ce spune despre pensii Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate…

- In timp ce ministrii Guvernului Orban II sunt audiati in comisiile de specialitate din Parlament, PSD, ALDE si Pro Romania pun la cale un plan pentru amanarea votului final pe investire.Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile…

- Ministrii propusi in Guvernul Orban II sunt audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, de luni pana miercuri. Fiecare candidat este audiat, in sedinta comuna, de comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate corespunde sferei de competenta a viitorului…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca audierile pentru membrii noului guvern liberal vor fi o "mascarada", in conditiile in care ministrii vor veni in comisii, dar vor sti ca propriul partid nu le va da votul ulterior in plenul Parlamentului, potrivit news.ro.Bogdan Cojocaru afirma,…

- ​Președintele Klaus Iohannis se întâlnește, marți, la Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban. La discuții vor participa și vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Întâlnirea este programata pentru ora 14:00, la Palatul Cotroceni, potrivit…

- Promisiunile președintelui. Ce a spus Iohannis ca va rezolva daca va caștiga un nou mandat Inainte de a caștiga al doilea mandat in funcția de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis a facut cateva promisiuni foarte importante in campania electorala. Discuții cu USR și alți lideri…