- Florin Manea, impresarul lui Diego Fabbrini (30 de ani, mijlocaș ofensiv), vrea sa-l scape pe fotbalist de Dinamo. „Avem o oferta scrisa pentru el, din Turcia. S-ar putea sa se intoarca și in Italia, sunt discuții. Mai e și Grecia o varianta. Dinamo cu ce sa se aleaga? Se alege cu faptul ca a jucat…

- In perioada 5-17 iulie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, online, cea de-a 49-a ediție a Cursurilor Internaționale de Vara „Romania – Limba și civilizație”, la care vor participa 14 studenți din 11 țari (Camerun China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Grecia, Italia,…

- Lelia Rus Pirvan s a nascut la Constanta, in 1978, este artist vizual si Doctor in Arte, cu o teza despre imaginea corpului feminin "Forma feminina intre premise teoretice si rezolvari personale" . A obtinut licenta la Universitatea Nationala de Arte Bucuresti 2002 si un master in sculptura 2003 , la…

- In fiecare zi, milioane de oameni cauta pe Google informații legate de calatorii și vacanțe. Aceste cautari ajuta afacerile sa intre in contact cu clienții, și ajuta sa ințelegem entuziasmul oamenilor atunci cand vine vorba de planurile de vacanța. Cautarile pe Google din ultima perioada sunt un mesaj…

- Mai multe state cunoscute pentru destinațiile turistice de vara preferate de romani au anunțat deja deschiderea sezonului estival, chiar daca la nivel european, așa numitul certificat verde privind COVID-19 va deveni general aplicabil dupa data de 1 iulie. Reguli de calatorie in Bulgaria Bulgaria…

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi la rand cu flacarile, dupa ce un incendiu de amploare a izbucnit in apropiere la circa 70 de kilometri de Atena. Mai multe locuințe au fost distruse și sute de persoane au fost evacuate. Autoritațile au mobilizat avioane și elicoptere pentru a stinge flacarile.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 10.05.2021, Hotararea prin care a fost actualizata lista statelor și zonelor considerate de risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc, de acolo, in Romania. A fost…

- Compania nationala de drumuri a primit noua oferte din partea unor companii din Romania, Grecia, Turcia, Spania si Italia pentru construirea lotului 2, in lungime de 9 kilometri, al Autostrazii Lugoj - Deva. Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere,…