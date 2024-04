Stiri pe aceeasi tema

- Explozie a infracționalitații economice in județul Alba in 2023: A crescut cu 13,7% fața de anul precedent Explozie a infracționalitații economice in județul Alba in 2023: A crescut cu 13,7% fața de anul precedent In anul 2023 deși rata infracționalitații a scazut cu 1% fața de anul 2022, a avut loc…

- Grecia va majora salariul minim de la 1 aprilie. Astfel, aproape 600.000 de cetațeni eleni vor avea 830 de euro pe luna, salariul minim brut garantat. Guvernul elen a decis ca de la 1 aprilie salariul minim sa fie majorat la aproximativ 830 de euro brut (sau 705 euro net), informeaza publicatia Ekathimerini.…

- Guvernul elen a decis ca de la 1 aprilie salariul minim sa fie majorat la aproximativ 830 de euro brut (sau 705 euro net), informeaza publicatia Ekathimerini. Ministrul Muncii, Domna Michailidou, a prezentat vineri Guvernului propunerea, iar decizia finala va fi anuntata saptamana viitoare de premierul…

- Guvernul elen a decis ca de la 1 aprilie salariul minim sa fie majorat la aproximativ 830 de euro brut (sau 705 euro net), informeaza publicatia Ekathimerini.Ministrul Muncii, Domna Michailidou, a prezentat vineri Guvernului propunerea, iar decizia finala va fi anuntata saptamana viitoare…

- Exista indicii clare ca turismul elen, dupa un an record in 2023, se indreapta spre o crestere de aproximativ 10% in 2024, informeaza publicatia Ekathimerini, transmite AGERPRES . Pe langa majorarea numarului de rezervari pentru vacante in Grecia cu 12% in ianuarie, comparativ cu perioada similara din…

- O explozie puternica a avut loc in Republica Udmurtia din Rusia, miercuri seara, la o uzina militara.Se pare ca explozia a avut loc in apropierea orașului Ijevsk, la Uzina de construcții de mașini JSC Votkinsk, care fabrica produse militare și civile. Un incendiu de proporții a izbucnit la…

- Numarul cazurilor de rujeola a „explodat” in Europa in 2023 fata de 2022, trage un semnal de alarma sucursala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si indeamna la o intensificare a eforturilor de vaccinare, relateaza AFP, preluata de News.ro. Raspandirea cazurilor de rujeola in Europa,…

- ”IRI Travel, touroperator specializat atat pe litoralul bulgaresc, cat si pe cel romanesc, anunta ca in intervalul 1-15 ianuarie, rezervarile early booking pentru sezonul estival 2024 au crescut cu 50% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Turistii au inceput sa rezerve masiv, atat pentru litoralurile…