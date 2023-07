Insula grecească Rodos arde. Mii turiști, evacuați. Sunt și români acolo Mii de oameni au fost evacuați pana acum din case și din hotelurile de pe insula greceasca Rodos dupa ce incendiile de vegetație au cuprins o mare parte din insula, relateaza BBC.Departamentul de pompieri din Grecia a descris aceste incendii ca pe cele mai dificile cu care s-au confruntat pana acum. Se estimeaza ca peste 3.500 de oameni au fost evacuați pe cale terestra sau pe mare in locuri mai sigure, de cand au inceput aceste incendii extrem de periculoase.Insula se confrunta cu incendii amplificate de vantul puternic inca de marți, pe fondul unui val de caldura extrema in toata Europa. Pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

