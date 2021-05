Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul CONGRUENT, derulat de Asociația Docuart in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Antonie Mogoș” din sat Ceauru, comuna Balești, județul Gorj, dezvolta activitați de parenting și de combatere a bullying-ului prin cinematerapie, servicii psiho-terapeutice,ateliere de antreprenoriat și educație financiara,…

- Singurul curs integral de educatie financiara destinat profesorilor care predau disciplina "Educatie sociala" elevilor de clasa a VIII-a a fost acreditat, informeaza un comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) remis marti AGERPRES. Incepand cu anul de studiu 2020-2021, educatia…

- Cursuri gratuite pentru viitorii studenti la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Liceenii sunt asteptati in perioada 7 – 28 aprilie printre profesori si actualii studenti. Alma Andrei, sef Birou Consiliere Educationala si Orientare in Cariera la UAIC Iasi ne-a povestit in matinal despre proiectele…

- Marian Siminica, directorul executiv al Institutului de Studii Financiare (ISF), a explicat in cadrul dezbaterii organizate pentru a marca debutul "Global Money Week" ca pandemia demonstreaza cat de importanta este educația financiara. De asemenea, acesta a aratat și de ce, pe langa efectele groaznice…

- Incepand de astazi, 8 martie, elevii din anii terminali vor putea merge in clase, acolo unde incidenta infectarilor este mai mica de 6 la mie. Prezenta fizica va fi permisa atat pentru simularea si sustinerea examenelor naționale, cat si pentru orele remediale, la toate clasele. Noile reguli au fost…

- Viitorii candidati la examenul de admitere din 2021 vor avea astfel posibilitatea sa aprofundeze materia, sa isi testeze cunostintele si sa se familiarizeze cu atmosfera si conditiile reale de la un concurs de admitere. Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca a anunțat…

- Proiectul „Educatie si sanatate prin inot”, pe masa consilierilor locali. Elevii claselor a I-a și a II-a vor beneficia de cursuri gratuite In cadrul ședinței de Consiliu Local al Muncipiului Alba Iulia, din data de 26 februarie, pe masa consilierilor se afla aprobarea Proiectului „Educatie si sanatate…