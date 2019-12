Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a ordonat tuturor agentiilor guvernamentale si institutiilor publice sa inlocuiasca programele si echipamentele informatice straine in urmatorii trei ani, relateaza luni Financial Times, preluat de dpa, potrivit Agerpres. Schimbarea ar urma sa se produca in baza unei politici confidentiale…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a autorizat vineri Beijingul sa impuna anual sancțiuni pentru produse americane in valoare de 3,6 miliarde de dolari (3,2 miliarde de euro), intr-un litigiu vechi de șase ani legat de masuri antidumping adoptate de Washington, scrie AFP.

- Este pentru prima data cand OMC permite Chinei sa sanctioneze produsele americane. Cu toate acestea, in cererea sa initiala, formulata in urma cu sase ani, Beijingul a solicitat posibilitatea de a sanctiona produse americane in valoare de peste 7 miliarde dolari pe an. Litigiul vizeaza masurile anti-dumping…

- Hong Kong-ul a fost o parte importanta a discutiilor din cadrul sedintei plenare a Partidului Comunist ce s-a incheiat joi, a spus Shen Chunyao, inalt responsabil al Biroului pentru Hong Kong si Macao din cadrul guvernului chinez, in cadrul unei conferinte de presa. Totodata, potrivit lui…

- Avocatii lui Meng Wanzhou vor sa demonstreze ca drepturile clientei lor au fost incalcate si incearca sa faca presiuni asupra canadiene pentru a evita extradarea ei in SUA in legatura cu acest caz, care a provocat o grava criza diplomatica intre Ottawa si Beijing. Autoritatile canadiene au dus o…

- Deputatul PMP Petru Movila a depus un proiect, la Senat, ce prevede ca autoritatile publice, persoanele juridice, publice sau private sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma care reprezinta salariul de baza minim brut, inmultit cu locurile de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Administrația de la Washington a facut progrese impresionante in negocierile cu Administrația de la Beijing, in contextul in care cele doua puteri economice incearca sa incheie disputa comerciala, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.„Voi…

- Serviciile de informații australiene au stabilit ca statul chinez a fost cel responsabil de atacurile cibernetice lansate asupra parlamentului național și a celor mai mari trei partide politice, înainte de alegerile naționale din mai, scrie Reuters. Agenția responsabila pentru securitate…