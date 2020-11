Instituţiile militare de învăţământ trec la cursuri în sistem online Elevii care studiaza la instituții militare de invatamant vor participa la cursuri in sistem online incepand de miercuri. Cursurile din institutiile militare de invatamant trec in sistem online esalonat, a anunțat Ministerul Apararii. „Pana la inceputul anului scolar, toti cei 2.250 de elevi din colegiile nationale militare au primit tablete si laptopuri si se fac demersuri ca, pana la finalul anului, sa fie achizitionate astfel de dispozitive pentru toti cei 1.535 de elevi ai scolilor postliceale militare”, conform anunțului MApN. Studentii de la Institutul Medico-Militar vor participa la cursuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

