Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis, marti, sa sesizeze Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate ridicata de fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, in dosarul "Gala Bute".

- Astazi, Inalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul in dosarul " Gala Bute". Rudel Obreja, fost președinte al Federației Romane de Box, a reacționat dur dupa ce a primit 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si evaziune fiscala. "Este o mizerie ce se intampla. Ma asteptam sa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti decizia definitiva in dosarul Gala Bute, in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.La ultimul termen al procesului, care s a desfasurat pe 9 mai, un procuror a…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea - aflata in Costa Rica - a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. La ultimul termen, procurorul anticoruptie a cerut admiterea apelului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu sase exceptii de neconstitutionalitate formulate in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt…

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ''Gala Bute''. Instanta suprema a admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al FR Box Rudel…