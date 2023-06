Instanța a decis cum se va împărți averea lui Adrian Păunescu. Bunurile sunt evaluate la 3,7 milioane de euro In anul in care Adrian Paunescu ar fi implinit 80 de ani, procesul pe averea marelui poet se va incheia. Se pare ca parțile s-au ințeles la o forma. Judecatorii se pare ca au reușit sa puna capat scandalului din familia creatorului fenomenului anilor ’80, Cenaclul ”Flacara”, pe bunuri estimate la circa 3,7 milioane de euro. Averea ar urma sa fie imparțita intre cei trei copii ai regretatului poet- Ana Maria Paunescu, Andrei Paunescu și Andreea Birlea, fiica ”nelegitima”- la finele anului curent. Asta dupa 13 ani de judecata, de cand Andreea a demonstrat ca tatal sau este chiar Adrian Paunescu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

