Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul cu sange rece din Bascov, care și-a ucis toata familia, i-a lasat masca pe anchetatori. El și-ar fi planuit strategic totul! Si-a ucis familia in luna august a anului 2022, iar acum a fost condamnat la inchisoare pe viața. Barbatul a omorat 5 oameni, iar procurorii i-au incadrat ororile comise…

- Viorel Letcan din Bascov a fost trimis in judecata pe 17 noiembrie 2022, pentru omor calificat, in forma continuata, cu premeditare și prin cruzimi, dupa ce și-a ucis toti membrii familiei cu un ciocan și o toporișca. Criminalul, un barbat de 53 de ani, cunoscut cu probleme psihice, și-a omorat intreaga…

- Barbatul din Bascov care in luna august și-a ucis cu sange rece familia (fratele, mama, tatal, sora și nepoata de numai 5 ani) și-a primit sentința la aproape un an de tragicul eveniment. Barbatul a fost condamnat, de judecatorii de la Tribunalul Argeș, la inchisoare pe viața. Decizia vine dupa doar…

- A fost condamnat argeșeanul care, in august anul trecut, și-a ucis cu ferocitate mama, tatal, fratele, sora și nepoata. Criminalul din comuna Bascov a primit inchisoare pe viața! Viorel Letcan a fost trimis in judecata pe 17 noiembrie 2022, pentru omor calificat, in forma continuata, cu premeditare…

- Un barbat din Berzunți, județul Bacau, in varsta de 52 de ani, a primit 6 luni de inchisoare cu executare, pentru ca a omorat un pui de caine. Sentința nu este una definitiva, dar este fara precedent. Instanța a evidențiat „cruzimea deosebita, ferocitatea, brutalitatea, rautatea si salbaticia de care…

- Scene de groaza intr-o comuna din Dambovița. Un militar a decis sa iși incheie socotelile cu viața și s-a spanzurat chiar in propria locuința. Barbatul de 41 de ani avea mai multe probleme in viața personala. Parinții acestuia s-ar fi stins din viața unul dupa altul in ultimii doi ani, iar cadrul…

- Maria, copila injunghiata in timp ce era la colindat, traia alaturi de cei patru frati ai sai in Centrul de plasament „Sf. Nicolae” din Trușești. Sute de oameni au participat la inmormantarea fetei.„Era un copil normal, ii placea viata, colabora bine cu colegii, cu profesorii. Avea o prezenta zilnica…

- Instanța suprema din Nepal a decis miercuri eliberarea din inchisoare a lui Charles Sobhraj, criminalul in serie care a inspirat serialul TV „Șarpele", potrivit CNN, conform Mediafax. Instanța a luat decizia pe baza varstei și a starii de sanatate a barbatului, potrivit ...