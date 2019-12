Stiri pe aceeasi tema

- O mamica din judetul Constanta a fost lasata fara indemnizatia de crestere a copilului dupa ce autoritatile locale din orasul de care apartinea au trecut o gresit pe lista datornicilor. Femeia a dat in judecata primaria de care apartine si a castigat in instanta, de la primarie, contravaloarea indemnizatiei…

- ARAD. De ce se rejudeca dosarul furtului celor 414 tone de cupru? Deoarece – spune Curtea de Apel Timișoara despre instanța aradeana – „in cauza nu rezulta ca instanța a efectuat un examen complet privind soluționarea acțiunii penale și nu a raspuns tuturor apararilor formulate…

- Judecatoria Bolintin Vale a respins contestația europarlamentarului Claudiu Manda, ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins conducand cu 125km/h in localitate. Decizia instanței poate fi contestata.Europarlamentarul Claudiu Manda, președintele PSD Dolj, a pierdut procesul prin care…

- Firma de contabilitate a lui Donald Trump trebuie sa faca disponibile procurorilor din New York declaratiile fiscale ale presedintelui american, din ultimii opt ani, a decis o curte americana de apel, luni, marcand cel mai recent esec al liderului de la Casa Alba de a-si tine secrete finantele.

- Magistrații instanței supreme au decis sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, in dosarul lui Darius Valcov, cu privire la 4 intrebari privind o decizie a CCR și au dispus suspendarea judecarii apelului pana la soluționarea cererii de acest for.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis,…

- Traim intr-o perioada in care un lucru este cert, avem nevoie de masina mai mult ca niciodata. Masina este o reala necesitate pentru a scurta cat mai mult distantele si pentru a ajunge acolo unde ne dorim intr-un timp cat mai scurt posibil.

- In saptamana 30 septembrie – 5 octombrie, va avea loc deschiderea cursurilor gratuite desfasurate la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” in perioada 1 octombrie 2019-30 iunie 2020. Cursurile si cercurile se vor desfasura de luni pana sambata, in Sala „Mircea Pop”, CompuTEEN, Compartimentul American Corner,…

- Silvia Cerbu, Simona Daniela Encean si Simona Elena Cirnaru, toate judecatoare la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, au analizat ieri contestatia formulata de Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, impotriva pedepsei primite in Dosarul Retrocedarilor din Constanta,…