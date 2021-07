Instagram va implementa mai multe protecţii pentru copii In primul rand, toate conturile create incepand de saptamana aceasta de cei sub 18 ani vor fi, in mod implicit, private. Asta inseamna ca doar persoanele care primesc aprobarea expresa a utilizatorului pot vedea continutul postat de acesta si ii pot trimite mesaje. In acelasi timp, minorilor care au deja cont le va fi afisata o notificare prin care acestia vor fi incurajati sa-si configureze contul pentru a fi privat. Instagram a fost fortata sa ia aceasta masura de autoritatea pentru ptotectia datelor din Marea Britanie, unde legislatia prevede ca platformele online trebuie sa seteze ca private… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

