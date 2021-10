Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca asteapta USR PLUS la negocieri pentru refacerea coalitiei de guvernare, dupa ce scapa de PSD si AUR. Declaratiile premierului vin in contextul in care CCR urmeaza sa se pronunte pe sesizarea cu privire la motiunea de cenzura, al carui vot este amanat in Parlament,…

- Renunta, asadar, la trucurile nocive si urmeaza cateva reguli de aur care, cu siguranta, vor fi benefice pentru organismul tau.1. Alimentele bogate in grasimi adauga kilograme in plus la cantarFals! Depinde de tipul de grasimi consumate. Grasimile din chipsuri, fursecuri si mancaruri uleioase cresc…

- Președintele Joe Biden s-a mișcat pana acum extrem de repede in vederea incheierii razboaielor fara sfarșit ale Americii in Orientul Mijlociu, cu o excepție. Deși trupele americane au plecat din Afganistan...

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin nu va mai candidat la un nou mandat de președinte al Partidului Comuniștilor. Urmeaza sa se intruneasca Congresul Partidului. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a patra de la postul N4.

- Algeria a afirmat joi ca toata aprovizionarea Spaniei cu gaze naturale algeriene va fi asigurata prin gazoductul care leaga direct cele doua tari, fara a trece prin Maroc, informeaza agentia de presa oficiala APS, preluata de AFP. Anuntul, care intervine la doua zile dupa ce Algeria a…

- Dan Negru le-a dezvaluit urmaritorilor sai cu ce se va ocupa in momentul in care va renunța la televiziune. Indragitul prezentator are un hobby de care mulți se feresc, deși poate deveni o afacere profitabla, daca știi cum se face adevarata „arta”.

- Deși Ion Țiriac a afirmat ca sportiva noastra va renunța in curand la cariera pentru a face copii, Simona Halep a dezvaluit ca tenisul ramane pe primul loc."Domnul Tiriac vorbeste des cu mine despre acest subiect. I-am spus, desi nu prea crede, ca eu inca vreau si imi doresc sa joc tenis la nivel inalt!…

- Marea Britanie renunța la restricții. In acest context, premierul Boris Johnson a venit in ajun cu o adresare catre concetațeni. Acesta i-a indemnat sa se autoizoleze atunci cand li se spune, relateaza Reuters, citat de stiripesurse.ro.