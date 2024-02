Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii din cadrul ISU Bacau au efectuat, in acest sfarșit de saptamana, controale pe linia apararii impotriva incendiilor, la unitați de turism și alimentație publica. Inspectorii de prevenire au urmarit cu prioritate, fara a se limita la acestea, urmatoarele aspecte: respectarea capacitații maxime…

- Controale ale ANPC din Alba la magazinul Selgros: Au fost aplicate amenzi in valoare de 120.000 de lei. Ce au descoperit inspectorii Controale ale ANPC din Alba la magazinul Selgros: Au fost aplicate amenzi in valoare de 120.000 de lei. Ce au descoperit inspectorii Comisariatul Județean pentru Protecția…

- In cursul anului 2023 Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș in baza Programului cadru de acțiuni aprobat de Inspecția Muncii prin inspectorii de munca din cadrul compartimentului Securitate și sanatate in munca, au desfașurat acțiuni de control și informare la entitați economice de pe raza județului…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului Timiș au inchis temporar celebrul restaurant Geneasa Dumbravița (județul Timiș). Pe langa faptul ca in bucatarie era un adevarat dezastru, inspectorii arata ca acest restaurant nu are autorizație pentru a oferi servicii de ”restaurant și catering”.“Abateri…

- Ultima luna din an a adus controale ale Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau la centrele din domeniul protecției sociale. Au fost vizitate centrele pentru persoane varstnice, bolnavi cronici in faza terminala, cele pentru adulți cu dizabilitati sau tineri in dificultate, centrele pentru persoane…

- Inspectorii DGAF din cadru ANAF au finalizat investigațiile și verificarile demarate la un operator economic din județul Timiș, care efectua activitați de construcții, instalații și amenajari.

- Inspectorii din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat o grupare infractionala care a tranzactionat mijloace de transport din spatiul intracomunitar, in cuantum total de peste 80.000.000 euro, fara plata taxelor datorate bugetului de stat cu titlu de TVA, producand astfel…

- Am o suparare veche pe Comisia de circulație, pe Primaria Targu Mureș și pe IPJ Mureș: lipsa de boașe in adoptarea unor masuri .. cu boașe privind traficul, mai ales fluidizarea acestuia. Sa ma explic: am avut ocazia (in urma cu vreo 3 ani) sa stau de vorba cu un inginer adus in zona de o companie mare…