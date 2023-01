Stiri pe aceeasi tema

Cu mai mult de 900.000 de vizitatori in cele cinci saptamani, Targul din Piata Constitutiei a reprezentat una dintre cele mai cautate destinatii in perioada sarbatorilor de iarna in Capitala.

CSM Bucuresti a anuntat, luni, ca a obtinut serviciile handbalistei franceze Laura Flippes, campioana olimpica la Tokyo 2020. Sportiva se va alatura echipei din Capitala din stagiunea urmatoare, potrivit news.ro.

CSM Bucuresti a invins echipa norvegiana Vipers Kristiansand, detinatoarea trofeului, cu scorul de 27-24 (15-16), duminica, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, desfasurat in Sala Polivalenta din Capitala, informeaza Agerpres.

Vicecampioana CS Minaur Baia Mare a invins-o pe CSM Bucuresti cu scorul de 29-27 (11-14), vineri, in Sala Apollo din Capitala, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres.

Doua mașini au luat foc in Capitala, la intersecția bulevardelor Nicolae Grigorescu și Basarabia, potrivit martorilor oculari. Din primele informații, nu exista victime. La fața locului acționeaza echipaje de pompieri.

Alerta! Doua plicuri considerate suspecte au fost primite la Ambasada Ucrainei de la Bucuresti, autoritatile demarand verificarile.

O masina de politie care circul cu girofarul pornit pe bulevardul Barbu Vacarescu din Capitala s-a ciocnit marti dimineata cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital.

Polițiștii din București pun in marți aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și județul Ialomița și 26 de mandate de aducere, in Capitala și județele Ilfov și Calarași, emise pe numele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de frauda informatica.