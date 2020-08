Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PPU-SL Andrei Gerea susține ca este de neacceptat lipsa de preocupare a ministrului Educației și a guvernului pentru inceperea anului școlar. Balbaiala autoritaților centrale și proiectele propuse par sa ingroape și mai mult sistemul de educație și risca sa puna in pericol atat actul de școlar,…

- Politica buzoiana din ultimii ani exceleaza doar in domeniul PUCIURILOR si al injunghierilor pe la spate. Dupa ce in PSD a fost macel si primarul faliment impreuna cu “cancanistii de toarta” au vrut sa-l deturneze pe presedintele CJ Neagu de la candidatura la un viitor mandat in miniparlamentul judetean,…

- In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat, pe raza unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat 65 de misiuni. Cele 86 de efective au procedat la verificarea persoanelor aflate in evidențe cu privire la respectarea…

- „Nu infirm, nu confirm o candidatura la Primaria Capitalei. Care este solutia? Vom vedea. In orice caz nici eu nu am cristalizata o decizie... Nu mi-ar fi frica nici de Nicusor, nici de doamna Firea. De ce nu? Este pur si simplu o pozitie pentru un partid care este respins de cei care i se declarau…

- Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in zona Peco din orașul Borșa, care și-a continuat deplasarea intr-o direcție necunoscuta.…

- ANM a emis inca un cod portocaliu pentru Maramures, valabil in intervalul 18 iunie, ora 12:00 – 18 iunie, ora 23:00, In dupa-amiaza zilei de joi (18 iunie) și la inceputul nopții de joi spre vineri (18/19 iunie), in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și in zonele montane vor fi perioade cu averse…

- Uneori, cand liniștea din politica locala ne permite, stam și ne intrebam: de ce nu mai face USR Maramureș opoziție cu pasiunea de odinioara? Oare cu ce e mai breaz guvernul PNL decat guvernul PSD in ochii celor din gașca userista? Lucrurile devin mai interesante atunci cand ne indreptam atenția asupra…

- COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 13 iunie, ora 15:00 – 14 iunie, ora 02:00 Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate, grindina, intensificari puternice ale vantului, vijelii Zone afectate: conform textului și harții In dupa-amiaza zilei de sambata (13 iunie) și in prima parte a nopții de sambata…