Un raport al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) arata ca 72.7% dintre infectarile cu coronavirus și 91.6% dintre decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate. 91.6% din decesele inregistrate in saptamana 4 – 10 octombrie au fost la persoane nevaccinate, potrivit raportului saptamanal al Institutului National de Sanatate Publica […]