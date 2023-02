Stiri pe aceeasi tema

- Polița Municipiului Sebeș a fost sesizata vineri, 20 ianuarie, prin 112, cu privire la faptul ca in incinta unei societați comerciale din municipiul Sebeș, udețul Alba, trei persoane au suferit leziuni ca urmare a unui accident de munca. Din primele cercetari a rezultat ca in jurul orei 8,45, trei barbați…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 10,64% in primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 6.022 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Cele mai puține firme intrate in insolvența sunt la Botoșani. Peste 6000 de societați comerciale din țara s-au inchis in 2022 Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 10,64% in primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similara…

- Guvernul ceh a aprobat miercuri plafonarea preturilor electricitatii si gazelor naturale pentru marile companii la nivelul preturilor pentru gospodarii si firme mai mici, care sunt deja in vigoare, a anuntat ministrul Industriei si Comertului, Jozef Sikela, transmite Reuters.

- Consiliul Concurentei a investigat, de-a lungul timpului, mai multe companii cu actionariat austriac, iar o parte dintre acestea au fost amendate cu aproximativ 713 milioane lei, pe baza dovezilor obtinute si sustinute apoi in fata instantelor de judecata, potrivit datelor transmise de autoritatea…

- Botosani, cele mai puține firme intrate in insolvența din Romania in 2022. Economiile din celelalte județe se prabușesc Doar 23 de firme au intrat in insolvența de la inceputul acestui an in județul Botoșani, o cifra atat de mica incat este un record pentru intreaga Romanie. In total, nu mai puțin de…

- Miliardarii par sa aiba probleme financiare. Planurile lor de a-și proteja averile afecteaza zeci de mii de angajați, care sunt lasați fara locuri de munca. Amazon este cel mai recent gigant care concediaza angajați pe banda rulanta. Compania va reduce cel putin 10.000 de locuri de munca, anunta New…

- 70% din cifra de afaceri la nivel național este generata de 32.027 de companii de impact (cu active totale de peste 1 mil. EUR), din care 42% sunt restructurabile sau aflate in insolvența iminenta.