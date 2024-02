Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali sunt așteptați la ședința de Consiliu Local Baia Mare pentru a vota bugetul pe anul in curs. Conform proiectului de hotarare supus dezbaterii, se aproba bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2024 și anume venituri totale 849.974 mii lei, cheltuieli totale -859.895 mii lei, diferenta…

- Circulația garniturilor de metrou din București a fost afectata, luni dimineața, dupa ce un barbat in varsta de 46 de ani s-a aruncat in fața unui tren, in stația Orizont. Victima a fost transportata la spital, relateaza News.ro.„In jurul orei 08:15, in stația de metrou Orizont, pe direcția Valea Ialomiței,…

- La data de 29 ianuarie 2024, in urma schimbului de informații realizat de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigații Criminale și Biroul Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala – I.G.P.R., cu Biroul Sirene Spania, a fost depistat, in…

- MOST WANTED: Urmarit internațional din Alba, PRINS in Spania, dupa aproape 20 de ani de la comiterea faptelor. Cine este barbatul Un barbat din Alba, urmarit internațional, a fost prins in Spania, dupa foarte mulți ani de cautari, anunța reprezentanții IPJ Alba. ”La data de 29 ianuarie a.c., in urma…

- Ședința Grupului de lucru la nivelul județului Valcea pentru punerea in aplicare a masurilor dispuse in Planul Național Cadru de Acțiune (PNCA) pentru siguranța școlara Prefectul Județului Valcea, Mihai Oprea a convocat, marți, 23 ianuarie 2024, o ședința de analiza a modului in care au fost implementate…

- Incendiu la o locuința din Capalna de Jos. Intervin pompierii Garda de intervenție Blaj intervine in cooperare cu Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Jidvei la un incendiu izbucnit in Capalna de Jos. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuința. Misiunea…

- ❄️Sarbatoarea fulgilor de nea, la Centrul de Zi „Carine” ????️Deoarece Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, beneficiarii Centrului de Zi „Carine” a Primariei Municipiului Campia Turzii au primit

- O tanara in varsta de 15 ani, insarcinata, a cazut astazi de la etajul doi al Centrului in Regim de Urgența din Zalau, ne-a declarat cu puțin timp in urma directorul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Salaj, Violeta Milaș. Potrivit primelor verificari, tanara a incercat sa…