Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul I2021, in termeni nominali, de 5.476 lei pe gospodarie si 2.157 lei pe persoana, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), arata News.ro. ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I2021,…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul I2021, in termeni nominali, de 5.476 lei pe gospodarie si 2.157 lei pe persoana, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I2021, in termeni nominali,…

- Veniturile totale medii lunare inregistrate intr-o gospodarie din Romania au insumat 5.216 lei, in 2020, din care 83,8% au fost reprezentate de cheltuieli, releva datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, veniturile banesti au fost, in medie, de 4.840 de lei/luna/gospodarie…

- Veniturile totale medii lunare au crescut in anul 2020, in termeni nominali, cu 8,9%, la 5.216 lei pe gospodarie, si cu 9,6%, la 2.031 lei pe persoana, fata de 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul…

- Potrivit Institutului Național de Statistica (INS), veniturile banesti au fost, in medie, de 4.840 de lei/luna/gospodarie (1.884 lei/persoana), in crestere cu 8,7 % fata de anul 2019, iar veniturile in natura de 376 de lei/luna/gospodarie (146 lei/persoana), mai mult cu 11,7%, de la an la an.De asemenea,…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul 2020, in termeni nominali, 5.216 lei pe gospodarie si 2.031 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv cu 9,6% fata de anul 2019. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2020, in medie, de 4.372 lei lunar pe gospodarie (1.702 lei…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in anul 2020, in termeni nominali, 5.216 lei pe gospodarie și 2.031 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv cu 9,6% fata de anul 2019, anunța Institutul Național de Statistica (INS). Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2020, in medie, de…

- Potrivit Institutului Național de Statistica (INS), veniturile banesti au fost, in medie, de 4.840 de lei/luna/gospodarie (1.884 lei/persoana), in crestere cu 8,7 % fata de anul 2019, iar veniturile in natura de 376 de lei/luna/gospodarie (146 lei/persoana), mai mult cu 11,7%, de la an la an.De asemenea,…