Stiri pe aceeasi tema

- Din punctul de vedere al distributiei pe sexe si pe medii de rezidenta, 51,8% din elevi au fost baieti, iar 55% au studiat in mediul urban. Comparativ cu anul scolar anterior, in 2016-2017 s-a remarcat o usoara scadere a numarului de elevi inscrisi in invatamantul special primar si gimnazial…

- Peste 70 la suta dintre mașinile din Romania sunt mai vechi de 10 ani, dupa cum reiese dintr-un studiu al Institutului Național de Statistica. Cercetarea a scos la iveala și faptul ca numarul accidentelor a crescut in 2017. Din numarul total al vehiculelor inmatriculate in circulație in Romania, 75,6…

- Fundația Michael Schmidt a acordat pentru al cincilea an consecutiv burse de studiu studenților care se pregatesc sa devina cadre didactice in clasele cu predare in limba germana. Read More...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi dupa-amiaza, la Bacau, ca majoritatea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar romanesc traieste la un nivel de subzistenta. Seful statului a afirmat, in cadrul dezbaterii ‘Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei’, organizata la Bacau, ca slaba…

- In judetul Iasi sunt inregistrate cele mai multe persoane cu handicap din Regiunea de Nord-Est, insa ponderea lor in totalul populatiei se situeaza sub nivelul regiunii. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi (DGASPC) arata intr-un raport ca, in judet, sunt luate in evidenta…