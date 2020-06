Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balanței comerciale a crescut cu aproape un mld. lei la patru luni, pana la peste 6 mld. lei. Exporturile au scazut cu peste 13% Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a crescut, in primele patru luni ale anului,comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu aproape 974 milioane de…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a crescut, in primele patru luni ale anului,comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu aproape 974 milioane de lei, pana la valoarea de 6,089 miliarde de lei, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). …

- Primele date despre efectele coronavirusului în economie încep sa apara. Datele privind balanța comerciala arata o scadere a exporturilor în martie, de aproape 700 milioane euro, la 5,43 miliarde euro, informeaza Institutul Național de Statistica (INS). De precizat ca autoritațile…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. In intervalul 1 ianuarie…

- Exporturile FOB au insumat, in perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, 11,634 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 14,231 miliarde euro, arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS), potrivit carora in primele doua luni ale acestui an exporturile au crescut cu 2%, iar…

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2019 a fost de 1.059,8 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,1% fata de anul 2018, potrivit datelor provizorii anuntate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut, in 2019, cu 4,1%, pana la valoarea de 1.059 miliarde de lei in preturi curente, comparativ cu anul anterior, potrivit datelor provizorii (2) publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie bruta, acelasi indicator estimat pentru…

- PIB-ul Romaniei a crescut cu 4,1% in 2019, fata de anul precedent Produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut, in 2019, cu 4,1%, pana la valoarea de 1.059 miliarde de lei, comparativ cu anul anterior, potrivit datelor provizorii publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie…